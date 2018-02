ATPI et Serko ont finalisé leur partenariat

ATPI et Serko, spécialiste de la réservation en ligne et de la gestion des dépenses corporate, ont finalisé leur accord d'alliance stratégique. Les deux partenaires avaient signé un Mémorandum d'accord à cet effet en novembre dernier.



L'accord prévoit que Zeno, la plate-forme de gestion des voyages et des dépenses de Serko sera déployée au sein d'ATPI Group qui pourra ainsi proposer cette technologie à ses clients à travers plus de 50 pays. Le premier site client – au Royaume-Uni – devrait être opérationnel mi 2018.