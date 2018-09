Accès perturbés à l'aéroport de Toulouse entre le 1er et le 26 octobre

Le carrefour de sortie des parcs Express (Arrêt Minute et P0) est aujourd’hui régulièrement saturé. Pour améliorer le trafic, l’aéroport va créer une voie supplémentaire en amont du carrefour Envol, le long des sorties des parcs Express. Les feux tricolores seront repositionnés et adapteront leur cycle de fonctionnement selon l’état du trafic, grâce à une caméra de surveillance. Ces travaux se dérouleront entre le 1er et le 26 octobre. En journée, la circulation sera maintenue mais plus contrainte. Quatre nuits sont également programmées, dont trois durant lesquelles les parcs Express seront fermés entre 20 heures et 05 heures.



Nuit du 8 au 9 octobre :

- les passagers seront orientés vers le parc autos P1 ;

- le terminus des bus Tisséo sera déporté au parc autos P5 (les voyageurs emprunteront la navette gratuite pour rejoindre l’aérogare) ;

- les accès seront maintenus pour les taxis, VTC, navettes hôtels et entreprises ;

- la voie de recyclage entre le P0 et l’Arrêt Minute sera mise à contresens pour les sorties des professionnels et des véhicules encore présents sur ces deux parkings.



Nuits du 23 au 25 octobre :

- dispositif identique + fermeture de la rue Lindbergh



Pendant les trois nuits de chantier, des agents seront présents pour orienter les passagers. Au terme des travaux, cet aménagement devrait permettre de réduire de moitié le temps de parcours entre la sortie des parcs Express et l’entrée du giratoire Envol.