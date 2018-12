Accident de métro à Marseille: 14 blessés légers

L'accident s'est produit ce vendredi matin sur la ligne 2 du métro marseillais. Une pièce du système de traction d'une rame s'est détachée et a endommagé un pneu qui est sorti du rail. Les grilles de plafond à l'intérieur des voitures se sont alors détachées causant des blessures légères à quatorze passagers.



Conséquence, sept autobus assurent depuis, en lieu et place du métro, le transport entre les stations Sainte-Marguerite-Dromel et Castellane, tronçon sur lequel le trafic est interrompu. Les stations de métro de Sainte-Marguerite-Dromel, Rond-Point du Prado et Périer restent fermée jusqu'à nouvel ordre.



La Régie des transports marseillais (RTM) avertit que " le trafic ne devrait pas reprendre aujourd'hui sur ce tronçon et le service de substitution sera maintenu jusqu'à la fin d'exploitation" .