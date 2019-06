Accor : Daniel Karbownik nommé responsable régional en Afrique de L'Ouest et Centrale

Daniel Karbownik était précédemment DG régional d’Accor Luxe pour le Sénégal (Pullman Dakar) et la Côte d’Ivoire (Pullman Abidjan et Sofitel Ivoire). Ce transfuge du Club Med vient d’être promu DG régional du groupe hôtelier en Afrique de l’Ouest et Centrale.



A ce titre, il supervise désormais le développement et le management des marques du groupe au Sénégal (Ibis, Novotel, Pullman), au Ghana (Ibis, Mövenpick), au Bénin (Ibis, Novotel), au Cameroun (Ibis et Pullman), en Guinée Équatoriale (deux hôtels Ibis et deux hôtels Sofitel).



Après 22 ans de carrière au sein du Club Med, Daniel Karbownik travaille dans le groupe Accor depuis 2010.