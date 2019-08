Accor : Marc Dardenne nommé directeur des Opérations pour les marques Luxe en Europe

Marc Dardenne est le nouveau directeur des Opérations pour les marques Luxe du groupe Accor en Europe. Il sera ainsi chargé de superviser l’exploitation d’une cinquantaine d’établissements dépendant des marques de luxe du groupe Accor, à savoir Sofitel, Raffles, Fairmont et SO/. Marc Dardenne possède près de 40 ans d’expérience dans le secteur de l’hôtellerie de luxe. Dernièrement directeur des Opérations d’un projet de complexe hôtelier de luxe sur les bords de la mer Morte et également PDG par intérim du groupe hôtelier Jumeirah à Dubaï, Marc Dardenne a également travaillé pour Ritz Carlton. Il a également collaboré avec Giorgio Armani pour le développement de la marque Armani dans l’hôtellerie, et a également travaillé au développement de différentes enseignes de luxe comme The Adress Hotels and Resorts, Patina Hotels & Resorts ou encore Zabeel House.