Accor annonce de nombreuses (ré)ouvertures d'établissements d'ici à 2020

Le Pullman Paris Montparnasse rouvrira de nouveau ses portes après deux ans de rénovation en 2020. Il comprendra 957 chambres, une salle sur le toit, une salle de bal et 3 200m2 d'espaces de réunion.



A Dubaï, c'est le Sofitel Dubaï Wafi qui sera inauguré et qui disposera de 595 chambres, 10 salles de réunion, une salle de bal, une piscine ou bien encore une salle de sport. Pour la marque de luxe, ce sera le plus grand hôtel du Moyen-Orient.



En Suisse, c'est à Bâle qu'un nouvel hôtel Movenpick devrait ouvrir ses portes très prochainement, comptant 264 chambres. Parmi les autres inaugurations : l'Ibis Baku, une résidence Adagio à Londres, un Jo&Joe à Rome et un Swissotel à Berne.