Fort de plus de 20 000 chambres réparties dans 84 établissements, et de 42 projets d’ouverture d’ici décembre 2021, le réseau Mövenpick vient renforcer la présence de AccorHotels en Europe et en Asie tout en accélérant la croissance du groupe en Afrique et au Moyen-Orient"

AccorHotels a finalisé le rachat de Mövenpick Hotels & Resorts annoncé fin avril dernier. Cette acquisition de 100% du capital du groupe hôtelier suisse valorise l’entreprise à 560 M CHF (482 M€) et intègre la propriété de la marque éponyme et l’ensemble des activités hôtelières de cette société.Dans son communiqué, publié le 4 septembre, la holding française souligne que "