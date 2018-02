AccorHotels aide les voyageurs d'affaires à s'endormir

En partenariat avec la société de neurotechnologie Rythm, AccorHotels a mis en place le projet-pilote Dreem. Ce bandeau connecté utilise des capteurs ultra-sensibles pour observer des paramètres importants, telles que les ondes cérébrales, la fréquence cardiaque ou la respiration, tout en émettant discrètement des sons spécifiques dans l'oreille interne de son utilisateur. Il permet ainsi aux clients de s'endormir plus facilement, améliore la qualité de leur sommeil profond et les réveille au moment optimal.



Ce produit sera testé dans deux établissements : le Pullman Paris Centre - Bercy et le Pullman San Francisco Bay. La priorité sera accordée aux membres du Club AccorHotels



La technologie de Rythm a été primée à plusieurs reprises : elle est notamment lauréate du Concours Mondial d'Innovation 2017 organisé par BPI France.



Une chance de remporter une excellente nuit de sommeil

Du 12 au 19 février 2018, chacun des membres du programme de fidélisation Le Club AccorHotels sera invité à répondre en ligne à un questionnaire conçu de manière à explorer les enjeux liés à la santé et au bien-être, notamment concernant l'éducation au sommeil. Les personnes participantes seront inscrites à un tirage au sort leur offrant la possibilité de remporter un bandeau Dreem d'une valeur de 499 dollars