AccorHotels cède 57,8% du capital d’AccorInvest

C’est confirmé, AccorHotels a finalisé la cession de 57,8% du capital d’AccorInvest auprès des fonds souverains Public Investment Fund (PIF) et GIC, des investisseurs institutionnels Colony NorthStar, Crédit Agricole Assurances et Amundi, et d’investisseurs privés.