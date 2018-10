AccorHotels en forte progression grâce à ses récentes acquisitions

Le chiffre d'affaires du groupe AccorHotels s'est élevé à 1,03 milliard d'euros au premier trimestre contre 844 millions sur la même période de l'an passé. Le PDG du groupe, Sébastien Bazin, cité dans le communiqué, a souligné " de bonnes tendances opérationnelles dans la majorité de nos marchés " ainsi qu'une forte croissance trimestrielle " liée aux acquisitions réalisées depuis le début de l'année ". L'intégration de Mantra, Mövenpick et Gekko représentent à elles seules 17% de la croissance.



Engagé dans une course aux acquisitions grâce aux milliards dégagés par la cession de ses actifs immobiliers (soit 57,8% d'AccorInvest), AccorHotels doit faire face à la concurrence des plateformes de location entre particuliers et celle des grandes centrales de réservation en ligne.



AccorHotels gère plus de 4.600 hôtels, resorts et résidences dans 100 pays, ainsi que plus de 10.000 résidences privées de luxe dans le monde entier.