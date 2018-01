AccorHotels est officiellement le nouvel actionnaire du groupe Gekko

Initié en octobre dernier, le rachat du groupe Gekko par Accor est désormais finalisé. Comme prévu, les fondateurs restent au capital et conservent le contrôle opérationnel. L'opération valorise le groupe et ses filiales Teldar Travel, HCorpo, Infinite Hotel et Miles Attack à 100 millions d’euros.



Fort de ce nouvel actionnariat, les fondateurs de Gekko Olivier Delouis et Stéphane de Laforcade précisent que le groupe " ambitionne de devenir le leader mondial de la distribution hôtelière en B2B ".