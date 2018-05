AccorHotels facilite le quotidien des meeting planners

Avec la solution Passkey, AccorHotels met gratuitement à disposition des Meeting Planners un mini-site dédié à chacun de leurs événements. Ils pourront ainsi piloter leur volume des réservations grâce à des rapports détaillés et entrer leur "rooming list", sans intervention des participants.



Pour les participants, les démarches sont également simplifiées. Ils bénéficient d’une interface de réservation simple et intuitive et peuvent retrouver en un seul endroit l’ensemble des informations sur la manifestation donnée.



Cette solution sera dans un premier temps disponible pour 100 hôtels situés dans les marchés clefs du Groupe. À terme, Passkey sera étendue à l’ensemble des établissements ayant une forte activité événementielle.