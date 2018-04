AccorHotels fait son lit avec du linge écoresponsable

AccorHotels va déployer une nouvelle gamme de linge (linge de lit, peignoir, drap de bain, serviette de toilette, tapis de bain) non blanchi chimiquement dans ses hôtels milieu de gamme et économiques en Europe (Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles et ibis Budget) d’ici à 2021,



Les nouveaux textiles sont utilisés par la majorité des établissements du groupe au Royaume-Uni depuis plus d’un an. En France et dans le reste des pays européens, ce linge écoresponsable arrivera progressivement, au fur et à mesure du renouvellement des contrats avec les blanchisseurs, généralement conclus pour une période de 3 ans.



Une des caractéristiques de ce linge est sa couleur écrue, couleur naturelle du coton. Elle est conservée grâce à un ennoblissement des toiles excluant les agents blanchissants, de type peroxyde ou acide, et les azurants optiques. Ainsi, lors de la phase d’ennoblissement, la fibre de coton n’est pas soumise à l’oxydation, ce qui augmente sa longévité d’environ 20 à 25 %.



Tous les articles de linge de lit – mis au point avec l'aide des fournisseurs de textile Standard Textile et Tissage Mouline - sont ennoblis et confectionnés en France et certifiés par le label « Vosges Terre Textile ».