AccorHotels finalise l’acquisition de 50% de sbe

AccorHotels et sbe Entertainment Group ont finalisé l’acquisition par le groupe hôtelier français d’une participation de 50 % dans sbe. Ce partenariat , annoncé en juin dernier, permettra à AccorHotels deLes hôtels, restaurants et autres établissements de sbe seront commercialisés sur la plate-forme AccorHotels et référencés sur accorhotels.com. Ils intégreront aussi le programme de fidélité du Groupe.Sam Nazarian, fondateur et Directeur général de sbe, conserve la direction de l'entreprise. Par ailleurs, le siège mondial reste basé à New York.