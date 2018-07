AccorHotels lance un nouveau concept d’hébergement éphémère et nomade

Ce nouveau concept d’hébergement mobile et durable entend répondre aux besoins d’hébergement lorsque la capacité hôtelière est saturée. La solution d’hébergement Flying Nest est conçue dans des containers maritimes aménagés et permet un acheminement facile et rapide des modules. Pour fabriquer les chambres et livrer ce concept d’innovation dans un temps record, AccorHotels s’est associé à Capsa, une start-up lyonnaise spécialisée dans la transformation de ces modules.



Créé pour offrir une expérience à la fois fonctionnelle et agréable, chaque îlot (composé de six modules) a été travaillé avec des matériaux bruts et naturels puis équipé de tout le confort d’une chambre d’hôtel : une literie confortable, une salle de bain privée, un espace de vie climatisé et une connexion wifi. A envisager pour de très grosses opérations Mice !