AccorHotels prend 50% du groupe Mantis

AccorHotels a noué un partenariat stratégique avec le groupe Mantis. Le groupe hôtelier prend une participation de 50% dans ce conglomérat sud-africain opérant dans les domaines de l’hôtellerie et du voyage.



Le réseau Mantis comprend 28 établissements exploités par l’enseigne, auxquels s’ajoute un réseau international d’hôtels et de résidences arborant le label Mantis, dont des boutiques villas et des établissements comme le Draycott Hotel de Londres ou encore le Founders Lodge – réserve animalière de la province sudafricaine du Cap-Oriental et le Mantis St Helena – boutique hôtel nichée sur l’île de Sainte-Hélène, dans l’Atlantique Sud.



Le groupe détient et exploite également plusieurs bateaux de croisière et un lodge de luxe uniques sous la marque Zambezi Queen Collection.