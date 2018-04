AccorHotels repense son enseigne hotelF1

La marque trentenaire hotelF1 adopte une nouvelle identité pensée pour répondre aux codes des «voyageurs nomades». Ce positionnement, baptisé #ONTHEROAD, mise sur la convivialité, le confort et les petits prix. AccorHotels explique : "L’objectif est de proposer une expérience plus qualitative en gardant des tarifs très accessibles afin d’élargir la clientèle, notamment féminine, et d’attirer des voyageurs plus jeunes, en séjour individuel ou en groupe".



Ainsi, le lobby est conçu pour devenir un lieu d’échanges et de divertissement grâce à la mise en place d’une ambiance musicale, d’un mur d’expression pour partager ses bons plans et d’une borne d’arcade sur laquelle plus de 100 jeux dont le jeu hotelF1 "Road Bands" sorti en novembre dernier. L'espace adopte une décoration alliant style industriel, bois et touches de couleurs punchy, ainsi qu’un éclairage doux et chaleureux.



De plus, hotelF1 mise sur plusieurs nouveautés pour faciliter la vie de ses hôtes comme un lit disposant d'une prise USB à sa tête. De nombreux services seront proposés aux voyageurs ainsi qu'aux personnes extérieures à l'hôtel. Par exemple, sur le parking et selon les localisations, les clients auront accès à une laverie, une borne de recharge électrique pour véhicules, des foodtrucks, une borne de livraison de colis…



La gamme des chambres a été revue

5 typologies de chambres dont les noms évoquent des véhicules mythiques sont à présent disponibles pour répondre aux besoins de chacun :

-Chambre Cabrio

Avec son lit double et sa salle de bain équipée d’une douche et de WC, elle est pensée pour les voyageurs et voyageuses qui souhaitent plus d’intimité ainsi qu’un niveau de confort supérieur.

- Chambre Combi

A l’image du mythique Combi, cette chambre grande capacité dispose de 6 lits simples superposés avec liseuses, d’une table et de chaises, ainsi que de 2 lavabos et 6 casiers individuels.

- Chambre Tandem

Parfaite pour les couples souhaitant faire une pause dans leur voyage, la chambre dispose d’un lit double et d’un lavabo.

- Chambre Side-car

Adaptée aux duos d’amis ou de collègues, la chambre est équipée de deux lits simples et d’un lavabo.

- Chambre Break

Avec ses 3 lits simples superposés avec liseuses et lavabo, elles sont adaptées pour les petits groupes.



De plus, les chambres partagées avec vente au lit seront disponibles au tarif unique de 15€



Dix hôtels pilotes seront finalisés au printemps 2018. L’ensemble du réseau hotelF1 sera rénové à l’horizon 2020