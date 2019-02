AccorHotels repositionne Ibis

Avec plus de 2 300 hôtels (hors Ibis Styles et Budget) à travers 66 pays, la marque Ibis est l'un des leader du marché de l’hôtellerie en Europe. C'est pourquoi le groupe AccorHotels a décidé de renouveler sa marque. Comment ? Avec un design plus moderne, des espaces flexibles et des concerts dans certains établissement, annonce le groupe.



"Nous ouvrons un Ibis classique tous les 3 jours à travers le monde. Il s'agit désormais de mettre fin mettre fin à la standardisation des marques, des hôtels, des expériences, du design, du concept, tout en préservant la marque", assure Sébastien Bazin, PDG de l'enseigne.



L'objectif : opérer ces changements d'ici à 2022 dans tout le réseau Ibis.