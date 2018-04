AccorHotels se met à table

AccorHotels a finalisé l’acquisition de la plate-forme de réservation pour restaurants, ResDiary. Créée à Glasgow en 2004, la solution propose aux restaurateurs un service de gestion de tables, grâce à une technologie permettant d’optimiser leur chiffre d’affaires tout en maîtrisant leurs coûts d’exploitation. Ses solutions de yield management et de gestion des canaux de distribution permettent notamment de contrôler les tables mises à disposition des distributeurs tiers, de manière à optimiser les montants des commissions qui leur sont versées.



ResDiary emploie plus de 100 personnes dans six pays. Particulièrement bien implantée dans la région Asie-Pacifique et en Grande-Bretagne, la plate-forme est active dans 60 pays dans le monde, avec 166 millions de couverts distribués par an au bénéfice de 8.600 établissements.



Sébastien Bazin, Président-directeur général de AccorHotels a expliqué "Notre objectif sera de soutenir ResDiary dans son développement international, tout en bénéficiant de son expertise pour offrir toujours plus de services à nos clients. Cette acquisition complète les récentes acquisitions de AccorHotels dans le secteur de la restauration. Elle s’inscrit parfaitement dans la stratégie du Groupe qui vise à augmenter les points de contact avec une base de clientèle en croissance toujours plus rapide".