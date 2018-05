AccorHotels signe un partenariat avec Waze

Chacune des enseignes pourra céder aux innovations développées par Waze et accéder ainsi aux outils de ciblage personnalisé ou aux données de comportements des utilisateurs. Chaque hôtel pourra ainsi mettre en avant ses propres services (petit déjeuner, étape VRP, Conciergerie, promotions…) et disposer d’une visibilité d’affichage sur l’application (géolocalisation à proximité).



Pour Caroline Blanchet, Directrice Marketing des marques Ibis, Ibis styles et Ibis budget, " Ce partenariat avec Waze nous permet de poursuivre notre volonté de collaborer avec des acteurs innovants tout en apportant toujours plus de services à nos clients ".