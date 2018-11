AccorHotels veut racheter 100% du polonais Orbis

AccorHotels a déposé auprès de l'Autorité polonaise de surveillance des marchés financiers, le 26 novembre 2018, un projet d’offre d’achat en numéraire portant sur les 21,800,593 actions Orbis non détenues à ce jour par AccorHotels, soit 47,31% du capital.



Le groupe hôtelier français précise que l’offre, qui n’est soumise à aucune condition, sera ouverte du 17 décembre 2018 au 18 janvier 2019. Elle sera proposée au prix de 87 zlotys par action, soit une prime de:

- 20% par rapport à la dernière cotation précédant cette annonce,

- 11% par rapport à la moyenne pondérée des cours de clôture des 3 derniers mois, et

- 3% par rapport à la moyenne pondérée des cours de clôture des 6 derniers mois.



Ainsi, si le groupe français parvient à acquérir l'ensemble des titres de l'entreprise polonaise qu’il ne détient pas aujourd’hui, le montant de la transaction s’élèvera à 442M€ (1.9 milliard de zlotys).



Orbis est le premier groupe hôtelier en Europe centrale, où il détient l’exclusivité sur la majorité des marques AccorHotels, au travers d’un contrat de master franchise. Son portefeuille comprend 128 hôtels (21 000 chambres) répartis dans 16 pays (Bosnie Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Macédoine, Moldavie, Monténégro, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Serbie, Slovaquie et Slovénie) et opérés sous les marques Sofitel, Pullman, Mgallery, Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles et ibis budget.



En menant cette opération, AccorHotels entend "consolider son leadership dans la région et gagner en flexibilité sur la gestion du portefeuille d’actifs d’Orbis, notamment en poursuivant la stratégie de gestion d’actifs mise en place par AccorHotels depuis plusieurs années".