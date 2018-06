Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte





Accord Open Sky entre l'Inde et l'Australie

Cet accord Ciel Ouvert va assouplir les règles d'aviation entre les deux pays.



Conformément au nouvel accord, l'Inde permettra aux compagnies aériennes australiennes d'accéder à six aéroports indiens - Delhi, Mumbai, Bangalore, Hyderabad, Chennai et Kolkata. De même, les compagnies aériennes indiennes pourront accéder à Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Perth et Adélaïde. Le pacte bilatéral précédent avait une limite de 6500 sièges par semaine entre les deux pays. Toutefois, cette règle va maintenant être modifiée.

Actuellement, Air India est le principal transporteur indien exploitant des vols directs vers l'Australie. D'autres compagnies aériennes indiennes comme IndiGo et Vistara devraient bientôt explorer le marché australien de l'aviation.