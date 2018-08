Accord Open Sky entre le Brésil et le Mexique

L'accord de ciel ouvert entre les deux pays d'Amérique latine vise à faciliter les opérations de fret commercial et aérien, en établissant un contrôle simplifié pour les passagers et les bagages, ainsi qu'une exemption de certains frais et la péréquation d'autres pour les compagnies aériennes brésiliennes et mexicaines.



En outre, des normes sont prévues pour assurer la sécurité, telles que les inspections des avions mexicains par les autorités brésiliennes et vice versa, à condition qu'elles n'entraînent pas de retards dans l'exploitation de ces équipements.