Accorhotels et Eurostar rapprochent leurs programmes de fidélité

Les membres du Club Eurostar pourront ainsi convertir leurs points en points Rewards du Club AccorHotels et obtenir des nuits gratuites et des réductions dans plus de 3 500 hôtels à travers le monde, de l’économique au luxe. Ils auront également accès à de nombreuses offres du Groupe : Elite Experiences, la boutique en ligne La Collection et les Dream Stays, accès exclusif aux événements sportifs et aux concerts organisés à l’ AccorHotels Arena.



Les 50 millions de membres du Club AccorHotels pourront quant à eux accéder au programme de fidélité d’Eurostar, bénéficiant ainsi de billets gratuits, de surclassements, d’offres spéciales et la possibilité d’effectuer des achats dans la boutique Club Eurostar.