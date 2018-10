Accorhotels étend son partenariat avec Cvent

Accorhotels utilisera désormais les solutions Business Transient de Cvent exclusivement dans ses plus de 4 500 hôtels dans le monde pour gérer ses programmes de voyages d'affaires. Les deux marques collaboreront également à la création de nouvelles technologies pour les professionnels de l'hôtellerie. Les outils Business Transient permettent aux hôtels de gérer leur processus d'appel d'offres, de commercialiser leurs produits auprès des acheteurs de voyages d'affaires et d'améliorer leur efficacité opérationnelle.



Pour la vice-présidente des ventes de Cvent, Kathleen Garcia, " Accorhotels, l'une des marques d'hôtellerie les plus reconnues d'Europe, a saisi cette opportunité pour développer ses programmes de voyages d'affaires dans ses milliers d'hôtels, et nous sommes fiers d'être leur solution exclusive de gestion des voyages d'affaires. Nous nous réjouissons à l'idée de soutenir leur succès continu et de travailler en tant que partenaire de confiance pour les aider à développer leurs activités MICE et voyages d'affaires dans le monde entier ".