Acte et HRS font cause commune

D’un côté, les conférences mondiales d’Acte et de l’autre, le Corporate Lodging Forum (Forum sur l'hébergement à destination des entreprises – aussi appelé CLF) organisé par HRS. Dès le 29 avril prochain, lors de la rencontre new yorkaise, le CLF coordonnera et participera à la sélection des sessions consacrées à l'hébergement.



Cette collaboration veut répondre " à une demande croissante de ses adhérents qui souhaitent être mieux formés au secteur de l'hébergement, domaine complexe et en constante évolution ". Lors des sommets mondiaux, un large éventail de sujets seront au programme, allant de l'intégration des hébergements alternatifs aux programmes voyages, à l'avenir des processus de sourcing hôteliers, en passant par les nouveaux sources d’économies ou encore l'utilisation de solutions technologiques comme les paiements virtuels.



Outre l'événement organisé en avril à New York, ACTE proposera d'autres sommets mondiaux comme celui de Singapour du 17 et 18 juillet, de Paris du 14 au 16 octobre, de Montréal du 18 au 20 novembre et le Sommet mondial de Sydney du 3 au 4 Décembre. Les premiers Corporate Lodging Forums 2018 de HRS seront organisés à Milan (20 mars). A Madrid le 24 avril, à Shanghai le 9 mai, à Tokyo le 16 mai, à Varsovie le 24 mai et à Londres le 7 juin sans oublier São Paulo le 16 août.