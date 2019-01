Adagio Aparthotels va doubler le nombre de ses résidences d'ici 4 ans

Le groupe hôtelier, à la tête de 106 résidences et qui envisage d'en posséder 200 d'ici 2023, annonce l'ouverture de plusieurs établissements dans le monde. Des résidences qui rencontrent un grand succès auprès des voyageurs d'affaires qui sont de plus en plus nombreux à les préférer aux hôtels traditionnels.