Adagio à Londres et Stuttgart avant Casablanca, Glasgow et Cracovie

Par ailleurs L’établissement Adagio Casablanca City Center dont les travaux ont déjà débuté, accueillera ses premiers clients en 2019. Il proposera 96 appartements et intégrera les fonctionnalités du nouveau projet d’Adagio baptisé « le Cercle » : un concept unique pour redéfinir les espaces communs en fonction des usages clients, et ainsi apporter davantage de modernité pour renforcer la convivialité et ré-enchanter l’expérience client.



Par ailleurs, trois établissements Adagio accueilleront leurs clients en 2021 : Adagio access Stuttgart Airport messe avec 125 appartements, Adagio Glasgow Saint Enoch avec 162 appartements dont 117 studios et 45 appartements 1 chambre, ainsi qu’Adagio Cracovie avec 190 appartements dont 133 studios et 57 appartements 1 chambre.



Thomas Lamson, Directeur du Développement Adagio, explique : " Notre ambition est d’atteindre les 150 aparthotels Adagio et 15 000 appartements d’ici 2023. Pour cela, il nous faut à la fois continuer à nous développer sur des territoires déjà exploités, mais aussi viser des destinations attractives, que ce soit pour leurs opportunités économiques ou touristiques, quel que soit le mode de développement ". »



Ces nouveaux établissements viennent s’ajouter aux 105 établissements déjà disponibles à travers 12 pays.



*Pour une réservation faite avant le 28/02/19, sous réserve de disponibilité. Tarif prépayé non annulable et non remboursable. Prix en TTC, par nuit, Wifi inclus, en monnaie locale, taxe de séjour non incluse.