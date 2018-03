Adria Airways signe avec TAL Aviation en Roumanie et en Bulgarie

Parallèlement à l’ouverture de ses vols directs depuis son hub de Ljubljana vers Bucarest et Sofia, à la fin de Mars 2018, Adria Airways a signé un accord avec TAL Aviation qui agira en tant que General Sales Agent (GSA) de la compagnie aérienne pour fournir ses services de vente et marketing. Adria Airways commencera à opérer des vols directs entre la Bulgarie et la Slovénie cette dernière semaine de mars 2018 avec trois vols hebdomadaires les lundis, jeudis et dimanches. Dans le même temps, la compagnie effectuera des vols directs entre la Roumanie et la Slovénie avec quatre vols hebdomadaires les lundis, mardis, jeudis et dimanches.