Advito permet de suivre l'évolution des tarifs aériens

L'application Airfare Predictor permet de suivre l'évolution des prix des billets d'avion. Ces concepteurs, Advito et Air Cube, ont travaillé de concert pour développer un outil qui permet aux acheteurs :

• d'avoir une visibilité complète sur l’inventaire passé et futur des compagnies aériennes

• d’obtenir une information en temps réel sur les prix publics les plus bas du marché jusqu’à 6 mois avant la date de départ d’un vol

• de recevoir des alertes sur les variations du tarif de référence négocié, des taxes et des surcharges, dont la fuel surcharge



Cet outil de traitement et d’analyse recueille ainsi les tarifs des compagnies aériennes sur les 180 jours à venir, en simulant des comportements de réservation d’un voyageur d’affaires sur les 500 marchés aériens les plus utilisés par les clients d’Advito.



Les deux partenaires expliquent " Les données exploitées sont collectées quotidiennement et représentent 60 millions de transactions par an. Ces datas aident les entreprises à mieux appréhender la future disponibilité des tarifs, ce qui était auparavant impossible. La relation entre les compagnies aériennes et les acheteurs est rééquilibrée".



"Notre objectif consiste à créer davantage de transparence sur les pratiques tarifaires des compagnies aériennes, une transparence bénéfique pour nos clients" , ajoute Olivier Benoit, Senior Director and Global Air Practice Leader chez Advito.



Exemple d’application : Advito peut valoriser un tarif négocié non seulement avec le niveau de la remise proposée mais aussi avec la disponibilité future de la classe de réservation. Si une compagnie aérienne propose un tarif négocié dans une classe de réservation qui sera rarement disponible, Advito peut modifier la stratégie de négociation du client.



Autre scénario : un chargé de voyage en lien avec un consultant d’Advito peut ainsi identifier qu’une réservation neuf jours avant le départ lui permettra, dans le futur, de bénéficier du meilleur tarif. "Les données prédictives d’Airfare Predictor permettent de mieux guider les voyageurs afin qu’ils réservent leur vol au bon moment pour réaliser des économies substantielles" , assure la filiale du groupe BCD.