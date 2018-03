Aegean Airlines signe pour 42 Airbus A320neo

La compagnie estime que ce nouvel appareil lui permettra "de proposer de nouveaux services à ses passagers et, grâce à la plus longue portée de l’A320neo, des opportunités d’expansion vers de nouvelles destinations et de nouveaux marchés" .



L’accord comprend la commande ferme de 30 appareils de la famille Airbus A320neo (Α320neo & A321neo) ainsi qu’une option sur 12 avions supplémentaires. La commande comprend au moins 10 A321neo, le plus grand appareil, offrant la possibilité de convertir des A320neo en A321neo si nécessaire.



Les appareils de la famille Α320neo sont équipés de moteurs de nouvelle génération et sharklets permettant une économie de 15% de la consommation de carburant, une réduction des émissions de carbone et de l'empreinte sonore, ainsi qu’une autonomie accrue de 600 à 1 500 km (soit 1 à 2 heures de vol supplémentaires).



La finalisation et la signature du contrat d'achat final avec Airbus sont prévues en juin prochain.