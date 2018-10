Aer Lingus va relier Nice à Cork cet été

Aer Lingus assurera une liaison bihebdomadaire entre Cork et Nice du 1er mai au 29 septembre 2019. La compagnie a prévu de déployer un A320 sur cette ligne.



L'avion décollera de l'aéroport irlandais à 17h30 le mercredi et à 11h00 le dimanche pour des atterrissages sur la piste azuréenne à 20h55 et 14h25 respectivement.



Le vol retour quittera la plate-forme française à 21h35 le mercredi et à 15h05 le dimanche (arrivées à 23h15 et 16h45).



Le transporteur irlandais va également ouvrir une liaison saisonnière entre Cork et Dubrovnik du 4 mai au 28 septembre 2019. Les fréquences seront assurées les mardi et samedi.