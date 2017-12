Aérien : attention aux batteries au lithium

Entre début d'incendie et surchauffe, les batteries au lithium ont été à l'origine de plusieurs incidents dans les avions ces derniers mois. Ainsi à l'approche des fêtes, l’Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) rappelle aux compagnies aériennes et aux passagers, par le biais d'un bulletin d'information de sécurité, que les appareils électroniques portables équipés de batterie au lithium (ordinateurs portables, les smartphones, les tablettes, les cigarettes électroniques) doivent être mis dans les bagages à main afin que l'équipage puis réagir rapidement en cas de problème.



L'organisation ajoute que si les machines sont trop grosses pour être en cabine, et sont par conséquent placées en soute, le passager doit éteindre complètement son appareil afin d'éviter une activation accidentelle. Toutes les alarmes pré-enregistrées ou applications doivent être désactivées avant le départ.



Les appareils mis en soute doivent être protégés des dommages accidentels en étant emballés avec soin. Par exemple, les placer dans des valises rigides protégés par les vêtements. Par ailleurs, il faut éviter de les mettre dans le même sac que des produits inflammables comme des parfums ou des aérosols.