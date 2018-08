Aeroflot annonce une hausse du trafic et une baisse des bénéfices

La compagnie russe Aeroflot vient de publier ses résultats pour la première partie de l'année. Elle fait état d'une perte nette de 65 millions d' euros au premier semestre 2018.



L'an dernier,pour la même période, le bénéfice dépassait les 77 millions d'euros.



Le trafic passagers a progressé de 8,2% avec 24,9 millions de personnes transportées. Les recettes provenant de ce trafic se sont améliorées en conséquence de plus de 15% sur les six premiers mois.



Mais,comme le déplore la direction de la compagnie russe " les revenus ont augmenté à un rythme plus lent que les coûts. Le facteur clé affectant les coûts d'exploitation a été la croissance du prix du carburant d'aviation, qui a augmenté de près de 30% . "



Aeroflot a également annoncé la reconduction, pour 5 nouvelles années, de Vitaly Saveliev au poste de directeur général qu'il occupe depuis 2009.