Aeroflot, the best for Apex

L'APEX (Airline Passenger Experience Association) est une organisation américaine à but non lucratif composée des principales compagnies aériennes, des fournisseurs de l'industrie, des principaux groupes de médias et des chefs de file de l'industrie de l'aviation qui se consacre à l'amélioration de l'expérience des passagers. Les APEX Passenger Choice Awards sont considérés comme l'une des plus hautes distinctions de l'industrie aérienne mondiale. Les prix sont décernés en fonction des commentaires des passagers sur les itinéraires de voyage vérifiés.



Les prix de l'APEX récompensent les meilleures compagnies aériennes des principales régions du monde dans trois catégories : Transporteurs mondiaux, grands transporteurs régionaux et transporteurs à faible coût. Les compagnies aériennes sont évaluées pour l'excellence en matière de confort des sièges, de service en cabine, d'alimentation et de boissons, de divertissement et de Wi-Fi. Aeroflot a été nommé Meilleure compagnie aérienne mondiale en Europe sur la base de son score global dans ces catégories.



L'APEX utilise également les commentaires vérifiés des passagers pour évaluer les compagnies aériennes dans le cadre de la compagnie aérienne officielle de l'APEX (Rating). Aeroflot se classe parmi les cinq meilleures compagnies aériennes mondiales. Plus tôt cette année, les utilisateurs de TripAdvisor, le plus grand site de voyages au monde, ont déjà nommé Aeroflot comme l'une des principales compagnies aériennes européennes pour la deuxième année consécutive. TripAdvisor Travellers' Choice Awards a également récompensé Aeroflot dans les catégories Best Business Class in Europe, Travellers' Choice Award Premium Economy - Europe, Best Airline in Russia.