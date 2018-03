Aeroflot, un bon mois de février

En février 2018, le Groupe Aeroflot a transporté 7,1 millions de passagers, en hausse de 6,1% par rapport à l'année précédente. La compagnie aérienne Aeroflot a transporté à elle seule 4,7 millions de passagers, soit une augmentation de 4,8 % par rapport à l'année précédente.



Les RPK (Revenue Passenger Kilometer) du Groupe et de la Société ont augmenté respectivement de 6,3 % et 4,1 % d'une année sur l'autre. Les ASK (available seat kilometer) ont augmenté de 5,6 % d'une année sur l'autre pour le groupe et de 5,9 % d'une année sur l'autre pour la société.



Le coefficient de remplissage a augmenté de 0,5 %. en glissement annuel pour atteindre 77,7 % pour le groupe Aeroflot et a diminué de 1,3 % en glissement annuel pour atteindre 75,5 % pour la compagnie aérienne Aeroflot.