Aeroflot va reprendre ses vols entre Moscou et Le Caire

Aeroflot assurera 3 vols par semaine entre Moscou et Le Caire à compter du 11 avril. L'A320 décollera de la capitale russe à 20h50 tous les lundi, mercredi, et samedi pour se poser en Égypte à 00h25. Le vol retour est programmé à 1h25 pour un atterrissage sur l'aéroport russe à 6h50.



La ligne deviendra quotidienne entre le 12 juin et le 2 juillet 2018 à l'occasion de la coupe du monde de foot.



La compagnie ajoute dans son communiqué «Aeroflot a cessé ses vols en direction du Caire fin 2015, lorsque le service aérien entre la Russie et l’Égypte a été interrompu. Pour restaurer les vols, une augmentation significative des mesures de sécurité était nécessaire. Cette exigence a été remplie par la partie égyptienne, et le 4 janvier 2018, le président russe Vladimir Poutine a signé un décret sur la reprise du trafic aérien régulier.



Egyptair devrait également reprendre ses liaisons entre les deux villes. Elle n'a toutefois pas encore communiqué officiellement dessus.