Aeromexico ajoute 2 fréquences à sa desserte de Paris

Du 4 novembre 2018 au 31 mars 2019, la compagnie Aeromexico ajoutera deux fréquences supplémentaires à sa liaison Paris – Mexico, proposant neuf vols par semaine entre les deux capitales. Cette augmentation permettra d’offrir plus de choix d’horaires et de correspondances aux voyageurs d'affaires.Ces vols sont assurés en Boeing B787-8/B787-9 "Dreamliner", d'une capacité de 274 sièges, dont 36 en cabine Affaires. A noter que la compagnie offre à ses clients Affaires le transfert gratuit entre Paris et l’aéroport Charles Gaulle.Au cours des quatre dernières années, le Mexique et la France ont vu leurs échanges commerciaux augmenter de 50 %. Pendant la même période, 75 % des investissements historiques français au Mexique ont été concrétisés et, entre 2011 et 2017, les exportations mexicaines en France ont presque triplé.Pour mémoire Aeromexico .aeromexico.com , membre fondateur de l'alliance SkyTeam et grâce au partage de code avec Delta Air Lines, Alaska Airlines, Avianca, Copa Airlines et Westjet, propose une connectivité étendue à travers les États-Unis, le Brésil, le Canada, la Colombie et le Pérou.Avec ses neuf vols hebdomadaires, Aeromexico proposera plus de 4 400 sièges par semaine. Les horaires pour la saison sont les suivants :