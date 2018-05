Aeromexico ajoutera deux fréquences sur Paris en juillet

Aeromexico va ajouter deux nouvelles fréquences hebdomadaires entre Paris et Mexico à partir du 4 juillet 2018. Les vols seront assurés par des Boeing 787-8 et 787-9. Ainsi la compagnie offrira plus de 4 400 sièges par semaine cet été.



Les deux nouvelles liaisons proposera un départ du Mexique à 18h20 les mercredi et jeudi pour une arrivée sur la capitale à 11h55. Le vol Paris – Mexico quittera Roissy à 14h10 les jeudi et vendredi et se posera en Amérique latine à 18h55 heure locale.



Pour sa part, le vol quotidien décolle de Paris à 23h00 (arrivée 3h45) et de Mexico à 23h55 (arrivée 18h00).