Aeromexico augmente son offre sur Paris

Aeromexico ajoutera trois nouveaux vols saisonniers entre Mexico et Paris, proposant ainsi jusqu'à 10 fréquences hebdomadaires. Madrid, la première destination européenne de la compagnie sera également renforcée. La ligne qui compte actuellement neuf vols directs par semaine, passera à 13 liaisons hebdomadaires au cours des mois ayant une plus grande demande en 2018.



Du fait de l'augmentation du nombre de vols pour les lignes à destination d'Amsterdam et de Londres en 2017, celles-ci présenteront pour 2018 une augmentation de leur capacité de 26% et 27% respectivement par rapport à l'année précédente.



Ces dessertes européennes sont assurées par des Dreamliner. Le Boeing 787-9 offre une capacité de 274 places dont 36 en Classe Premier. Il est entre autres équipé du wifi et d'un éclairage Sky Interiors.