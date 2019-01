Aeromexico et Aeroflot annoncent un accord de partage de code

Dès aujourd'hui, les voyageurs en provenance du Mexique ou de Moscou pourront se connecter plus facilement par avion, grâce à la signature d'un code commun entre Aeromexico, la compagnie aérienne phare du Mexique et Aeroflot, la compagnie nationale russe.



Aeromexico et Aeroflot sont de solides alliés depuis plusieurs années grâce à l'alliance SkyTeam à laquelle ils appartiennent. Par conséquent, ce partage de code comprendra également les avantages du programme de fidélisation de cette alliance, un programme d'accumulation et d'échange de miles qui vise à récompenser la fidélité des clients. Chaque fois qu'un voyageur utilise ce partage de code, il gagne des miles qu'il peut ensuite échanger contre des billets d'avion auprès des compagnies membres de SkyTeam.



De même, les utilisateurs auront accès aux services prioritaires de SkyPriority dans les aéroports, tels que l'enregistrement prioritaire, l'embarquement et le traitement des bagages, les voies spéciales de billetterie, les comptoirs de correspondance, la sécurité et le contrôle de l'immigration. Un autre avantage offert par ce code commun est la réciprocité dans l'utilisation des salons VIP, que les clients des deux compagnies aériennes peuvent désormais fréquenter librement.