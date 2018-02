Aeromexico fait des promos

Aeromexico lance une "Vente Spéciale". Les billets entre Paris et le Mexique (via Mexico) sont à partir de 699€ TTC (hors frais de service). Les Caraïbes (via Mexico) sont proposées à partir de 799€ tandis que les billets pour l'Amérique du Sud (via Mexico) au départ de Paris sont à partir de 899€.





Pour profiter de cette offre, l'aller-retour doit être reversé avant le 18 février tandis que le voyage doit être programmé entre le 19 février et 30 septembre 2018.