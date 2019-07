Aeromexico : nouveaux uniformes pour les PNC

De nouvelles tenues créées par la styliste Lorena Saravia. Un uniforme bleu marine avec une ligne noire au dos. Les chaussures sont également noires et le chapeau féminin n'aura plus sa place à bord.



La styliste a déclaré avoir répondu aux besoins des professionnels en leur créant des tenus confortables et fonctionnelles. Les nouveaux uniformes ont été introduits depuis le 1er juillet.