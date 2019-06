Aéronautique : Raytheon et UTC vont fusionner

Raytheon et UTC, sociétés américaines spécialisées en technologie aéronautique et en sécurité, ont annoncé leur prochaine fusion. Cette information a notamment été relayée par nos partenaires de Aeronewstv.com. Du mariage des deux groupes va se créer une nouvelle société baptisée Raytheon Technologies Corporations (RTC). Le nouveau groupe évalue son futur chiffre d’affaires de 2019 à 74 milliards de $, ce qui en ferait le numéro 2 mondial du secteur, derrière Boeing et devant Airbus. Le nouveau groupe devrait compter environ 137 000 salariés et sera basé près de Boston. RTC sera en capacité de fournir des radars, des trains d’atterrissage, des missiles ou encore des réacteurs d’avions.