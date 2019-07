Aéroport d'Atlanta : les salons fumeurs fermeront en 2020

Cette décision fait suite à une ordonnance de la ville interdisant de fumer dans les bars, restaurants et espaces clos, dont les 12 salons fumeurs de l'aéroport.



"De nombreux aéroports ont réaménagé des salons fumeurs, offrant notamment des stations de chargement d'appareils électroniques ou davantage d'options alimentaires", a déclaré Cynthia Hallett, présidente et PDG d'Americans for Nonsmokers Rights.



Une communication sera mise en place pour faire respecter ce nouveau règlement qui prendra effet début 2020.