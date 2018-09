Aéroport d'Ibiza: un bagagiste filmé en flagrant délit de vol (+Vidéo)

Les faits se sont déroulés ce weekend avant le décollage d'un vol Ryanair entre Ibiza et Madrid. Averti par l'auteur de la vidéo, le personnel de bord a appelé la police et l'individu a été interpellé. Il a immédiatement été renvoyé et sera poursuivi pour son geste.



Le haut-parleur a été rendu à son propriétaire, un jeune garçon qui voyageait accompagné de sa maman. L'objet lui avait été offert par cette dernière pour son anniversaire.



L'auteur des faits, n'aura pas fait long feu dans la place, il venait d'être embauché trois jours plus tôt.