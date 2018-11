Aéroport de Bordeaux : +14% en octobre

Le segment international de l'aéroport de Bordeaux a généré 354.000 passagers au mois d'octobre. Cela représente une progression de +21,2% par rapport à la même époque l'année dernière.



La péninsule ibérique enregistre le plus grand volume de voyageurs avec 77.600 clients, soit une croissance de 23,7%. Les destinations soleil sont toujours plébiscitées : Palma de Majorque (+91%) et Malaga (+44,4%). Faro desservie par Volotea et easyJet (depuis avril 2018) multiplie par 5 son trafic. Madrid et Barcelone atteignent toutes les deux une croissance de 10,2%.



L'Allemagne affiche la plus forte hausse du mois avec +64,8%. La destination est portée par Francfort (+368%), Munich (+22,8%), Berlin (+12,8%) et Hambourg (+11,8%). Les dessertes de l'Europe centrale ne sont pas en reste : Bucarest (+66,1%), Prague (+6,7%). Varsovie enregistre 2.344 passagers. Les Îles Britanniques représentent 60.500 clients et progressent de +7,2% : Dublin (+17%), Londres Gatwick (+11%) et Édimbourg (+7,3%).



L'Italie poursuit son ascension avec une hausse de 21,3% soit 41.400 passagers. Milan (+21,9%) et Naples (+35,5%) affichent des belles croissances. La Sicile représente de son côté 5.952 voyageurs (Catane et Palerme). La Grèce et ses îles enregistrent une progression de +42,8% et 8.400 personnes. Athènes enregistre la meilleure hausse de trafic avec +11,9%.



Les villes de l'Afrique du Nord telles que Fès (+72,6%), Marrakech (+17,7%) ou Tunis (+6,9%) continuent de développer leur attractivité.



Le long-courrier vers Montréal desservi par Air Transat double son trafic avec 5.500 passagers transportés en octobre.



Par ailleurs, les hubs internationaux sont majoritairement en hausse : Dublin (+17%), Istanbul (+16,4%), Barcelone (+10,2%), Madrid (+10,2%), ou Amsterdam (+2,5%). Zurich présente toujours de bons résultats avec 7.200 passagers mensuels enregistrés.



Le trafic national affiche une nouvelle fois une croissance avec +5,7% soit 271.000 voyageurs. Les grandes lignes transversales ont de bons résultats : Lille en tête (+41%), suivie par Nice (+27,7%), Marseille (+17,5%) et Lyon (+13,5%). En revanche, Paris recule de -6,7% soit 112.700 personnes sur le mois d'octobre.



Les vols low-cost enregistrent une fois de plus une très forte croissance : +23,1% soit 349.000 passagers. La compagnie easyJet avec 208.000 clients progresse de 28,6% et a ouvert Essaouira le 31 octobre. Volotea affiche aussi une hausse remarquable de 30,3%.