Aéroport de Clermont: trafic en hausse de 10%

400 000, c'est le nombre de passagers qui auront foulé le tarmac de l'aéroport de Clermont-Ferrand-Auvergne en 2018, soit une hausse de 10%.



Une progression qui s'explique par une hausse de trafic de HOP! (+9%) et les liaisons de Ryanair (Porto et Londres). D'avril à octobre, la compagnie low-cost desservira pour la première fois Lisbonne avec 2 vols hebdomadaires. Pour la directrice commerciale de la filiale Air France, "la croissance est significative. On est extrêmement heureux de nos résultats ici en Auvergne".



Cependant, la ligne vers l'aéroport de Lyon ne semble toujours pas être à l'ordre du jour après l'abandon de Twin Jet.