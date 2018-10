Aéroport de Guadeloupe en hausse de près de 4% en septembre

Les réseaux France Métropolitaine et Amérique du Nord restent les moteurs de cette croissance avec respectivement 8,8% et 10,7%, portés par l’augmentation de l’offre vers ces destinations. Le segment Fort de France/Cayenne est en recul de 4%, toujours sous l’effet du changement de tarification des compagnies entre 2017 et 2018. Cette tendance pourrait être amenée à évoluer avec l’augmentation de la concurrence à destination de Cayenne à partir de novembre 2018. Le trafic vers les Iles du Nord, Saint Martin/Saint Barthélémy, est également en recul, conséquence de l’impact des ouragans de Septembre 2017.



La performance de ce mois de septembre vient confirmer la tendance annuelle de croissance du trafic qui s’établit à 1 882 514 passagers en cumulé à fin septembre, soit 3,9% de progression par rapport à 2017 et un nouveau record pour la Société Aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes (SA GPC). Ce sont, en tout, plus de 67 000 passagers supplémentaires accueillis sur la plateforme et cette tendance pourrait se renforcer sous l’effet combiné de la Route du Rhum et de la reprise des opérations de la compagnie Norwegian à partir de novembre prochain, et le lancement de nouvelles liaisons vers Cayenne et Montréal.