Aéroport de Londres Luton: les agents de sécurité en grève à partir de jeudi

Le personnel, qui est responsable des fouilles, du contrôle des bagages et de la sécurité générale à l'aéroport, cessera le travail du jeudi 23 mai à 4 h 30 au lundi 3 juin à 20 h 59.



Un mouvement pour dénoncer des changements de rythmes dans les vacations des agents, ce qui les oblige à travailler 15 jours supplémentaires par an et à ne bénéficier que de neuf weekends de repos.



La direction de l'aéroport qui se dit ouverte pour des négociations avec le syndicat Unite précise dans le même temps que ce mouvement " ne concerne qu'un petit nombre d'agents ", et que lors de la précédente grève, " il n'y a pas eu de perturbation pour les passagers, le temps d'attente moyen étant de cinq minutes ."